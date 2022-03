Die SPD Einhausen beantragt einen Parteiausschluss von Altkanzler Gerhard Schröder. Ein entsprechendes Schreiben habe man bereits an den Unterbezirk gesendet, teilte der Einhäuser Ortsverbandsvorsitzende Reimund Strauch jetzt in einer Pressemitteilung mit. Strauch gehört als Rechner auch dem Vorstand des Unterbezirks an.

„Entsetzt und voller Unverständnis sind wir als Einhäuser SPD vom

...