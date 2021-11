Nach der Corona-Pause hatte der Ball-Spiel-Club (BSC) Einhausen interessierte Tischtennisspieler und -spielerinnen zur Teilnahme an einem weiteren Hobbyspielerkurs in die Sporthalle eingeladen. Insgesamt hatten sich dazu 21 Teilnehmer aller Altersklassen angemeldet. An zehn Tischtennisplatten stand bei allen – vom neun Jahre alten Schüler bis zum 75-jährigen Rentner – der Spaß am Tischtennis

...