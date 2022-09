So wird der Einhäuser Nachwuchs neugierig auf Kerwe-Traditionen

Dass Tradition in Einhausen großgeschrieben wird, ist nicht wirklich ein Geheimnis. Gerade der Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) gibt sich das ganze Jahr lang große Mühe, die Traditionen der Gemeinde aufrecht zu erhalten, zu erweitern und an die nächsten Generationen zu vermitteln. Letzteres war jetzt auch an der Bauhalle zu sehen. Dort fanden die „Mini-Hahnekamm-Spiele“ statt, bei

...