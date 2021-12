Die Skater-Anlage an der ehemaligen Kläranlage in Einhausen soll – nach knapp zwei Jahrzehnten – nun grundlegend erneuert werden. Dafür sprach sich in jetzt der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss bei seiner letzten Sitzung des Jahres aus.

Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es den Platz an der ehemaligen Kläranlage. Offiziell lautet die Bezeichnung „Multifunktionales Spiel- und Sportfeld“.

...