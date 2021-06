Seminar zu gesundem Essen

Einhausen. Das Caritas- und Familienzentrum St. Vinzenz und die Verbraucherzentrale Hessen bieten ein kostenloses Online-Seminar zum Thema „Gesundes Essen für die ganze Familie“ an. Was gehört zu einer ausgewogenen Mahlzeit und welche Lebensmittel und Getränke brauchen Kinder und Erwachsene? Wie können Mahlzeiten kindgerecht zubereitet werden? Diese und andere Fragen können junge Väter und Mütter im Rahmen der Veranstaltung mit einer Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen besprechen. Termin dafür ist Dienstag, 6.Juli, in der Zeit von 19.30 bis ca. 21 Uhr. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenlos, Anmeldungen sind online – auch mit Pseudonym – möglich. Zur Teilnahme werden ein PC oder Laptop mit Internetzugang benötigt. Kamera und Mikrofon sind nicht erforderlich.

Die Verbraucherzentrale Hessen bietet in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration regelmäßig Veranstaltungen zu wichtigen Verbraucherschutzthemen an.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail über das Caritas- und Familienzentrum St.Vinzenz : c.ebner@caritas-bergstrasse.de Nähere Infos erhalten Interessenten telefonisch unter 06251/84809-12. red