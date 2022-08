Recht zufrieden zeigten sich die Betreuer, an der Spitze der zweite Vorsitzende Horst Fiedler, mit dem Besuch der Kinder beim Ferienspieltag des BSC in der Sporthalle. 20 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 13 Jahren hatten den Weg in die Halle gefunden. Eine Gruppe war von 15 bis 16.30 Uhr und die nachfolgende dann bis 18 Uhr aktiv.

Mit einer Ausnahme handelte es sich um

...