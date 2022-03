In größerer Zahl wurden in der Nacht zum Dienstag Autos in Einhausen aufgebrochen. Sechs Autoaufbrüche wurden der Polizei bis zum Dienstagvormittag gemeldet. Ausnahmslos betraf es Besitzer des Herstellers BMW.

Teilweise schlugen die Täter in der Nacht zum Dienstag in einer Straße zwei Mal zu, wie in der Martin-Niemöller-Straße und Im Schafweg. Die anderen Fahrzeuge parkten in der

...