Über ein Jahr lagen die Aktivitäten des Schützenvereins der Weschnitzgemeinde wegen der Corona-Pandemie auf Eis. Weder im sportlichen noch im geselligen Bereich konnten Veranstaltungen geplant oder durchgeführt werden. Im Zuge der rückläufigen Zahlen an Neuinfektion mit dem Virus im Kreis Bergstraße blicken Schützen jetzt wieder optimistischer in die Zukunft. So konnte das Training im Keller

...