Schon 180 Anmeldungen sind nach Angaben von Organisatorin Stefanie Seitz bereits für den zweiten Ortsflohmarkt in Einhausen eingegangen. Nach der überaus erfolgreichen Premiere unter dem Motto „Einhausen räumt auf“ wird es – wie berichtet – am 15. Mai eine Neuauflage geben. Von 9 bis 16 Uhr können dann wieder Privatpersonen in Höfen, Einfahrten oder Gärten anbieten, was sie an Schätzen in

...