Einhausen. Nicht nur mit dem Musikcorps begeisterte Jean Diehl (am Keyboard) bei den Jubiläumsfeierlichkeiten der Jugendfeuerwehr. Auch mit seiner Band Pink Panthers sorgte er mächtig für Stimmung. Beim Tanz in den Mai tanzten und feierten die Besucher im Festzelt auf dem Feuerwehrgelände ausgelassen in den Wonnemonat. red/Bild: Strieder

