Rathaus wieder ohne Termin besuchen

Einhausen. Aufgrund der Schutzmaßnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie konnten die Einhäuser Bürger ihr Rathaus über Monate hinweg nur mit Auflagen besuchen. Wer etwas mit der Gemeindeverwaltung zu erledigen hatte, musste, wie in anderen Kommunen auch, im Vorfeld einen Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter vereinbaren und an der Eingangstür klingeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab kommenden Montag, 5. Juli, ist das Rathaus nun wieder für alle Bürger auch ohne Termin zu den gewohnten Öffnungszeiten begehbar. „Wir freuen uns über die niedrigen Inzidenz-Werte im Kreis Bergstraße, die das möglich machen“, sagt Bürgermeister Helmut Glanzner. Anliegen an die Verwaltung können nun auch wieder spontan vorgebracht werden.

Allerdings ist bei Besuchen im Rathaus weiterhin auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten und es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei wichtigen Anliegen lohnt sich dennoch ein vorheriger Anruf beim zuständigen Mitarbeiter, damit dieser die richtigen Vorbereitungen für den Termin treffen kann, rät die Verwaltung.

Geöffnet ist das Rathaus montags, dienstags und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr, mittwochs nur nach Vereinbarung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viele Anliegen können jedoch auch im Bürgerbüro geklärt werden. Dieses ist montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 7 bis 19 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und jeden 1. und 2. Samstag im Monat von 8 bis 12 geöffnet. red