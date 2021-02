Dass Hausärzte in Hessen nicht zur ersten Gruppe gehören, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen können, kann Dr. Marc Wermann nicht verstehen. Im MVZ bieten er und seine Kollegin Dr. Elena Deipenbrock täglich eine Infektionssprechstunde an, in der bis zu sechs Personen mittels PCR-Test auf eine Corona-Infektion getestet werden. Zudem biete man Schnelltests an.

„Das machen wir alles auf eigenes Risiko“, sagt Marc Wermann. Zudem betreuen die beiden Mediziner auch das Altenpflegeheim. „Hier wird das Pflegepersonal geimpft, wir aber nicht“, sagt er. Bis zum 15. Januar seien Hausärzte in Hessen sogar in die dritte Impfgruppe eingeteilt gewesen, jetzt zumindest in die zweite.

Die Ze:ro-Praxen haben sich mit einem offenen Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gewandt: „Hausärzte und deren Praxispersonal stehen bei den Patientenkontakten in vorderster Front und sind für die Bekämpfung der Pandemie und der Versorgung der Patienten erste Anlaufstelle. Sie sollten in Gruppe 1 geimpft werden.“

Neun von zehn Covid-Patienten befänden sich in ambulanter Behandlung. Dies zeige sowohl die wichtige Rolle in der Patientenversorgung, sowie die Gefährdung der Hausärzte sowie ihrer Mitarbeiter und Patienten auf. Auch, wenn im Vorfeld eines Praxisbesuches beim Patienten versucht wird, eine mögliche Infektion mit diesem Virus abzuklären und ihn dann in eine Corona-Schwerpunktpraxis umzuleiten, lasse es sich trotzdem nicht immer verhindern, dass Covid-19-positive Patienten in die Praxis kommen.

Zudem könnten auch asymptomatische Patienten infiziert sein und ein Ansteckungsrisiko in die Praxis tragen. „Viele Hausarzt-Praxen nehmen auch selbst Corona-Abstriche vor, was ein zusätzliches Risiko beinhaltet“, heißt es im offenen Brief. Auch bei Hausbesuchen bestünden Gefahren, dass sich Ärzte infizieren oder – bei Alten- und Pflegeheimen – Infekte zu den Bewohnern bringen. PCR-Tests nimmt das MVZ im Rahmen der Infektionssprechstunde vor.

Getestet werden unter anderem Patienten mit Erkrankungen der oberen Atemwege, mit Symptomen, aber auch Mitarbeiter des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Bezahlt werden die Tests von der Krankenkasse oder vom Land Hessen.

Zudem seien die ze:ro-Praxen „gut mit Schnelltests ausgestattet“, so der stellvertretende Geschäftsführer Lutz Hager. Diese Tests müssen Patienten allerdings selbst bezahlen. Für Besuche im MVZ ist wegen der Corona-Gefahr im Vorfeld telefonisch ein Termin zu vereinbaren. kel