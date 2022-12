Einhausen. Einen verschlossenen Strom-Schaltschrank auf dem Gelände des Weihnachtsmarkts in der Kirchstraße in Einhausen öffneten Kriminelle in der Nacht zum Freitag auf unbekannte Weise. Die Täter durchtrennten die Stromkabel und entwendeten circa 60 Meter der bereits im Vorfeld des heute beginnenden Weihnachtsmarkts verlegten Kabel. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro, so die Polizei.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06252/7060. pol