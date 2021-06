Pläne für Ferienspiele in kleinem Rahmen

Einhausen. Noch dreieinhalb Wochen, dann beginnen in Hessen die Sommerferien. Nicht viel Zeit für die Mitarbeiter im Rathaus, um noch ein Ferienspielprogramm auf die Beine zu stellen. Lange war angesichts der Corona-Lage nicht daran zu denken, Veranstaltungen für größere Gruppen an Kindern zu organisieren. Angesichts fallender Inzidenzwerte und damit einhergehender Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen, könnte es jetzt doch möglich sein, einen Sommerspaß für die Einhäuser Kinder anzubieten. Wenn auch in einem deutlich kleineren Rahmen als üblich, wie Bürgermeister Helmut Glanzner auch Nachfrage betont. Denn im Gegensatz zu größeren Städten verfügt die Gemeinde Einhausen nicht über einen eigenen Jugendbetreuer, der ein mehrtägiges Ferienprogramm zentral organisieren und abwickeln kann.

In der Weschnitzgemeinde setzt man traditionell auf eine Kooperation mit örtlichen Vereinen, Einrichtungen oder engagierten Privatpersonen. Diese laden dann an festgelegten Tagen zu von ihnen entwickelten Programmpunkten ein. Für das Anmeldeverfahren und die Koordination der verschiedenen Termine ist dann die Gemeindeverwaltung zuständig.

Komplexer Abstimmungsprozess

Bei der Organisation der Ferienspiele setzt die Gemeinde auf eine Kooperation mit Vereinen oder örtlichen Einrichtungen. Im Jahr 2019 beteiligte sich etwa auch die Bücherei mit einer Bücherrallye. © Seitz

„Das ist ein durchaus komplexer Abstimmungsprozess“, sagt der für die Kinder- und Jugendarbeit zuständige Abteilungsleiter im Rathaus, Stefan Grimm. So eben aus dem Handgelenk schütteln lässt sich die Organisation der beliebten Veranstaltungsreihe im Sommer jedenfalls nicht. Hinzu kommt: Angesichts der Zusatzaufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist die Verwaltung ohnehin schon gut ausgelastet.

Dennoch will man jetzt mit einigen Vereinen in Kontakt treten, um kurzfristig zumindest noch ein kleines Programm zu ermöglichen. „Das muss ja auch nicht gleich zu Beginn der Ferien sein“, sagt Bürgermeister Helmut Glanzner. Denkbar wäre etwa ein Angebot im Zeitraum der dritten bis fünften Ferienwoche.

