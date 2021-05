Pfingstgottesdienst unter freiem Himmel

Einhausen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch bei der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael weiterhin auf Sicht geplant. Termine anzukündigen, um sie dann am Ende aufgrund der dann geltenden Infektionsschutzregeln wieder absagen zu müssen, ist nicht im Sinne von Pfarrer Klaus Rein, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung verdeutlicht. Überlegungen für ein Pfarrfest habe man im Pfarrgemeinderat zwar einmal angestellt, doch das sei noch alles „Zukunftsmusik“.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag Violinen-Klänge

Jetzt haben die Einhäuser Katholiken zunächst einmal das Pfingstfest am kommenden Wochenende im Blick. Geplant sind zwei besondere Gottesdienste. Am Sonntag, 23. Mai, ab 10 Uhr wird in der Pfarrkirche erneut Tsukasa Hatsukano mit seiner Violine zu Gast sein, für Pfingstmontag, 24. Mai, plant die Gemeinde ab 11 Uhr einen Freiluftgottesdienst. Dazu sind die Gläubigen auf den Platz zwischen St. Michael und Grundschule eingeladen. Bei schlechtem Wetter wird die Messe in die Kirche verlegt. Für beide Gottesdienste müssen sich die Teilnehmer im Vorfeld anmelden.

Fronleichnam im Blick

Die katholische Pfarrgemeinde St. Michael plant zwei Pfingstgottesdienste, am Sonntag in und am Montag auf dem Platz hinter der Kirche. © Neu

Im Blick hat Pfarrer Klaus Rein auch schon Fronleichnam am 3. Juni. In normalen Zeiten organisiert die Pfarrgemeinde an dem Feiertag eine Prozession. Der Weg führt dann in einer Monstranz nach einer feierlichen Messe vom Juxplatz über einen Blumenteppich zur katholischen Kirche, wo der Gottesdienst und die Prozession mit dem letzten Segen abgeschlossen werden. Klaus Rein kann sich jedoch nicht vorstellen, dass das in zweieinhalb Wochen möglich sein wird. Jetzt hofft man darauf, zumindest einen Gottesdienst auf dem Juxplatz feiern zu können.

Das hatte die katholische Kirchengemeinde auch schon im vergangenen Jahr geplant. Kommunionsmütter hatten dafür mit ihren Kindern bereits einen Blumenteppich auf dem Festplatz gestaltet. Doch dann machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Und so wurde der Gottesdienst, zu dem sich nach den Hygienerichtlinien 100 Personen angemeldet hatten, in die Kirche verlegt.

AdUnit urban-intext2