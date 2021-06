Passend zum Infostand der Einhäuser Grünen gab s Einhorn-Eis

Einhausen. Die Mitbürger über die Bedeutung der Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Transgender, Intersexuelle, Asexuelle sowie alle anderen nicht-binären Menschen (LGBT+) zu informieren, das haben sich die Einhäuser Grünen – bildlich gesprochen – auf die „Regenbogen-Fahne“ geschrieben. Aus diesem Grund wurde am vergangenen Samstag ein Infostand vor dem Jugendtreff in der Ortsmitte aufgebaut, um im Rahmen des Pride Month Aufklärungsarbeit zu leisten. Der Pride Month erinnert an die Razzien im New Yorker Stadtteil Greenwich, die in den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts stattfanden, um Lesben, Schwule, Transgender und andere Minderheiten zu diffamieren. Am 28. Juni 1969 kam es einer Bar in der Christopher Street zu Durchsuchungen. Die so Drangsalierten begannen sich zu widersetzen. Es folgten tagelang Demonstrationen, aber auch Straßenschlachten zwischen der Polizei und der LGBT+.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat durch seine Politik das Thema ganz aktuell befeuert. Die Grünen wiesen an ihrem Stand darauf hin, dass die sexuelle Orientierung noch nicht verfassungsmäßig geschützt sei. Dies werde Eingang in das Wahlprogramm im Bund finden, so der Grünen-Beigeordnete im Einhäuser Gemeindevorstand, Roger Kaschek. Mit dem Verlauf der Informationsveranstaltung zeigte er sich ganz zufrieden – zumal es auch der erste Termin dieser Art in Einhausen war. Auch Vertreter der Bürstädter Grünen nahmen die Gelegenheit wahr, sich über sie Situation der LGBT+ zu informieren. Unterstützung mit Informationsmaterial gab es auch durch den Bergsträßer Kreisverband, berichtete Lea May von der Grünen Jugend.

Ein Highlight war die Kooperation mit dem lokalen Eiscafé. Hier gab es passend zum Regenbogen „Unicorn-Eis“ (Einhorn-Eis). tg