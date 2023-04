Palmweihe und Prozession in Einhausen

Einhausen. Mit dem Palmsonntag wird in jedem Jahr die Karwoche eingeläutet. An diesem Tag wird der Einzug Jesu Christi in Jerusalem gedacht. Zum Zeichen seines Königtums jubelte das Volk ihm zu und streute dem nach Jerusalem Kommenden Palmzweige. In der katholischen Kirchengemeinde St. Michael Einhausen erinnerte man daran gestern mit einer Palmweihe zwischen der Schule und dem Gotteshaus und anschließender Prozession in die Kirche, wo der Gottesdienst fortgesetzt wurde. Viele Kinder hatten dazu ihre aus Buchsbaum gebastelten Palm-Stöcke mitgebracht. tz/Bild: Ernst Lotz

