Ortstermin mit Wingerter zur Bahn-Neubautrasse

Einhausen. Zu einer Ortsbegehung im Bereich der geplanten Bahn-Neubautrasse bei Einhausen haben die Einhäuser Sozialdemokraten den Bergsträßer SPD-Bundestagskandidaten Sven Wingerter am kommenden Samstag, 31. Juli, eingeladen. Auch Bürger können daran ausdrücklich teilnehmen. Treffpunkt ist um 15 Uhr der Hundeplatz der Einhäuser Hundevereine.

Einhausen, Lorsch und Langwaden sind wohl die am stärksten betroffenen Kommunen im Kreis Bergstraße, wenn die Deutsche Bahn ihre aktuell vorgestellten Pläne zur Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim durchsetzt. „Die Deutsche Bahn versucht derzeit übergesetzliche Maßnahmen zu vermeiden“, schreibt die SPD in ihrer Ankündigung des Ortstermins. Ein mit der Konsenstrasse geforderter langer bergmännischer Tunnel gehöre daher „nicht unbedingt zu den Zielen der Bahn“. Die Region soll unter anderem im Rahmen des Projektbeirates die Möglichkeit haben, ihre Forderungen vorzubringen. „Allerdings wird das die Bahn wenig stören, denn entschieden wird im Bundestag“, schreiben die Einhäuser Sozialdemokraten. Deshalb ist es ihres Erachtens außerordentlich wichtig, „dass sich unsere Bundestagsabgeordneten Vorort ein Bild von der Situation machen“. Es gehe außerdem nicht nur um die Bahntrasse in Nähe der Ortslagen, sondern auch um die zerstörte Natur.

Bundestagskandidat Sven Wingerter sei als Kreistagsmitglied mit der Thematik betraut. Der Kreis hat sich einstimmig für den langen bergmännischen Tunnel ausgesprochen. red