Das Einhäuser Rathaus hat am heutigen Heiligabend, an den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und am Neujahrstag geschlossen. Zwischen den Jahren haben die Verwaltung und das Bürgerbüro zu den normalen Zeiten geöffnet. Bürgerbüro: Dienstag von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag 7 bis 19 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Verwaltung: Dienstag 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 16 bis 18 Uhr,

