Notwendiger Schröpfschnitt für die Bienenwiesen

Einhausen. Verwundert zeigten sich in den vergangenen Tagen einige Bürger, dass die blühenden Bienenwiesen neben der Sporthalle und am Seitenstreifen beim Knupfer-Supermarkt in der Waldstraße radikal heruntergemäht wurden. Und das, obwohl die Gemeinde immer wieder die Notwendigkeit dieser Nahrungsspender für Insekten betont.

Nach Angaben der Gemeinde handelt es sich dabei jedoch um eine notwendige Pflegemaßnahme, die genau nach den Vorgaben der Biologin durchgeführt wurde, die das Projekt im Rahmen der Entega-Aktion „Blühendes Südhessen“ betreut. Vom Bauhof sei ein sogenannter Schröpfschnitt durchgeführt worden. Dieser sei wichtig, damit die Blühwiese bis Herbst noch einmal austreiben und erneut aufblühen kann. „Andernfalls hätten die bereits ausgestreuten Samen keinen Platz und die Wiese und der Blühstreifen würden verkümmern“, informiert die Gemeinde. Natürlich sei hier und da noch eine Blüte zu finden gewesen, die noch nicht ausgesamt hat. Das liege diesem Jahr jedoch am kalten und wechselhaften Wetter. Damit die Pflanzen noch einmal etwas keimen können, musste jetzt der Schnitt jetzt gemacht werden und nicht erst im August, wenn es zu heiß und der Boden zu trocken ist. „So eine Blühwiese macht viel Arbeit, damit sie schön wächst und nicht verunkrautet“, informiert die Gemeinde. Die Fläche an der Sporthalle hatte bereits bei der Erstanlage besonders viel Arbeit gemacht. Der Boden war im vergangenen Sommer noch stark durchsetzt mit Wurzeln und Keimlingen anderer Pflanzen. Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten den Untergrund vor der Aussaat deshalb erst einmal vorbereiten. Unser Bild zeigt die Bienenwiese an der Sporthalle vor (l.) und nach (r.) dem Schröpfschnitt. kel/