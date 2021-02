  Noch offene Fragen beim Feuerwehrhaus-Umbau

Einhausen. Von Jörg Keller

„Dieser Bereich hier soll neu gebaut werden“, sagt Christoph Röll und deutet auf die orangefarbene Linien. Vor sich ausgebreitet hat er einen tischbreiten Faltplan. Der Gemeindebrandinspektor steht alleine vor dem Feuerwehrhaus. Mit mehreren Personen treffen dürfen sich die Brandschützer aufgrund des Corona-Kontaktverbots seit fast einem Jahr nicht mehr. Der Stützpunkt ist für Übungen, Veranstaltungen und anderweitige Zusammenkünfte geschlossen. Nur im Erstfall kommen die Einsatzkräfte hier noch zusammen.

Und so stockt es derzeit auch etwas bei der Fortführung der Planungen zur Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses. Im aktuellen Haushaltsplan der Gemeinde sind dafür erst einmal keine Gelder vorgesehen. Das hatte bei den politischen Beratungen zu Nachfragen geführt. Bürgermeister Helmut Glanzner verwies dabei auf den noch nicht fertiggestellten Bedarfs- und Entwicklungsplan der Einhäuser Feuerwehr. Dieser ist eine Voraussetzung dafür, dass es mit dem von der Gemeinde grundsätzlich fest vorgesehenen Bauvorhaben vorangehen kann.

Bedarfsplanung ist in Arbeit

Der letzte Plan stammt aus dem Jahr 2006. Auf rund 60 Seiten ist darin unter anderem festgehalten, welche Räumlichkeiten, Fahrzeuge und Gerätschaften die Feuerwehr aus damaliger Sicht benötigt, um den Brandschutz im Ort sicherzustellen. Nach etwa zehn Jahren sollte das Papier fortgeschrieben werden, so Christoph Röll. In Einhausen ist man mit der Erstellung also bereits überfällig. Angesichts der großen Entwicklungen, die die Gemeinde in der jüngsten Vergangenheit gemacht hat, ist der Gemeindebrandinspektor darüber nicht einmal unglücklich. So können beispielsweise auch der Einwohnerzuwachs durch das neue Wohngebiet Im Knippel und neue Bauformen in der aktualisierten Bedarfsplanung berücksichtigt werden (siehe eigenständigen Bericht „Höhere Gebäude, aber ...“).

Schon seit geraumer Zeit befasst man sich bei der Feuerwehr mit der Erstellung des Papiers. Christoph Röll hat zum Pressetermin schon mal das Inhaltsverzeichnis ausgedruckt. Die verschiedenen Themenfelder würden derzeit von fünf Hauptverfassern bearbeitet, die wiederum von einigen Helfern bei der Zusammenstellung unterstützt werden. Dass sich die Beteiligten aufgrund der Corona-Pandemie nur online absprechen können, behindere den ohnehin aufwendigen Prozess zusätzlich.

Doch das ist nicht die einzige planerische Baustelle, die abgearbeitet werden muss, bevor am Feuerwehrstützpunkt die richtige Baustelle zur Erweiterung eingerichtet werden kann. So habe das Brandschutzamt des Kreises Einwände gegen einige Punkte in der von der Einhäuser Feuerwehr favorisierte Planung erhoben, sagt Christoph Röll. Unter anderem gehe es um die Ausrichtung der Einfahrten zu den neuen Reinigungs- und Rollcontainer-Hallen, die nach Ansicht der Behörde um 90 Grad Richtung Hof gedreht werden sollten.

Außerdem sollten die Räumlichkeiten der Jugendfeuerwehr laut Brandschutzamt komplett im ersten Stock gebündelt werden. Nach Einschätzung der Einhäuser Brandschützer wäre das in der Praxis nicht zielführend: „Was ist, wenn die Kinder und Jugendlichen nach einer Übung oder einem Ausflug mit schmutzigen Stiefeln zurück ins Feuerwehrhaus kommen?“, fragt Christoph Röll. Zumindest eine Lagerfläche werde für den Nachwuchs im Untergeschoss benötigt.

Mittlerweile haben die Einhäuser Brandschützer die strittigen Themen von der hessischen Unfallkasse prüfen lassen. Im Ergebnis sei bestätigt worden, dass zumindest zwei von der Brandschutzbehörde des Kreises geforderte Änderungen nicht notwendig seien. „Wir wollen eine für uns optimale Lösung umsetzen“, sagt der Einhäuser Feuerwehrchef. Daher werde man sobald als möglich wieder das Gespräch mit der Kreisbehörde suchen. „Notfalls verzögert sich die Maßnahme noch einmal, bis wir einen Kompromiss gefunden haben“, sagt Röll. Grundsätzlich stehe es der Gemeinde Einhausen natürlich frei, nach ihren eigenen Vorstellungen zu bauen. Letztlich würde man damit aber eine Bezuschussung gefährden. Zudem empfände es Christoph Röll als nicht zielführend, gegen den Widerstand des zuständigen Brandschutzamtes zu agieren.