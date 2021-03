Die Ermittlungen in dem Tötungsdelikt in Einhausen dauern an. Das teilte Robert Hartmann, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, gestern auf BA-Nachfrage mit.

Scharfe Gewalt als Todesursache

Am Freitag war ein junger Mann in einem Haus in der Mathildenstraße tot aufgefunden worden, das von der Gemeinde als Unterkunft für Flüchtlinge angemietet ist. Die Obduktion hat

...