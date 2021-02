Einhausen. Für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni haben sich mittlerweile auch in der Evangelischen Gemeinde Einhausen ausreichend Bewerber gefunden. Noch Mitte Januar hatte Pfarrerin Katrin Hildenbrand einen weiteren Aufruf gestartet, da sich bis dahin nur vier Interessenten gemeldet hatten. Mindestens sechs werden aber benötigt. Mittlerweile gibt es neun Kandidaten. Damit konnte auch der endgültige Wahlvorschlag vom amtierenden Kirchenvorstand beschlossen und veröffentlicht werden. Demnach werden am 13. Juni Anita Bauer, Heike Gallei, Michael Grexa, Elke Hedderich, Petra Hoff, Winfried Knaup, Thomas Kohlen, Liesel Kullak und Sabine Wermann auf dem Wahlzettel stehen. Die neue Amtszeit beginnt am 1. September. Die Kirchenvorstände sind dann für sechs Jahre gewählt. kel