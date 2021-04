Einhausen. Seit dem gestrigen Montag ist die Mathildenstraße in Höhe der Einmündung Friedensstraße voll gesperrt. Ein Bagger hatte gegen zwölf Uhr schon den Asphalt aufgerissen und im Untergrund die Wasserleitung freigelegt. Bei dieser werden jetzt ein Schieberkreuz erneuert. Dabei handelt es sich um ein mehrseitiges Sperrventil, mit denen der Wasserfluss an bestimmten Stellen unterbrochen werden kann. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn bei Leitungsschäden oder -arbeiten in einzelnen Straßenabschnitten das Wasser abgestellt werden muss.

AdUnit urban-intext1

In einer Pressemitteilung des Kreises Bergstraße zur Straßensperrung war fälschlicherweise von Kanalarbeiten die Rede gewesen.

Der aktuelle Austausch des Schieberkreuzes erfolgt im Vorfeld einer Erneuerung des Kanals und der Wasserleitung in der Friedensstraße. Diese wird wahrscheinlich von Juni bis August aufgerissen und während der vorgesehenen Tiefbauarbeiten voll gesperrt.

Eine ähnliche Baumaßnahme steht während des gleichen Zeitraums auch in der Elisabethenstraße an. Dort erhält die Straße im Nachgang auch noch gleich einen neuen Asphaltbelag. Die Fahrbahnsanierung Elisabethenstraße wird nach Angaben aus dem Rathaus nicht über die Wiederkehrenden Straßenbeiträge abgerechnet.

AdUnit urban-intext2

In der Friedensstraße wird auf eine Erneuerung der Fahrbahn mit Blick auf die geplante Bürgerhaussanierung vorerst verzichtet. Im Rahmen des Großprojekts ist schließlich eine Umgestaltung des Straßenraums in diesem Bereich denkbar.

Dass die Leitungserneuerung im Kreuzungsbereich zur Mathildenstraße bereits jetzt erfolgen, hängt nach Angaben des Wasserbeschaffungsverbandes mit den Osterferien zusammen. Während der Bauphase in dieser Woche fahren auf der durch den Ort führenden Landesstraße keine Schulbusse. Die Vollsperrung soll noch bis Sonntag, 18. April, dauern. kel

AdUnit urban-intext3