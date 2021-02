Bürstadt. Auf der Suche nach einer neuen Unterkunft haben auch viele Bürstädter die Erfahrung gemacht: Wohnungen sind knapp. Und oft sehr teuer. Ein „erhebliches Angebotsdefizit“ nennt das Regina Höbel vom Planungsbüro INWIS. Sie hat die Situation genau unter die Lupe genommen. Die Zahlen und Daten fließen in das Wohnraumentwicklungskonzept, das gerade für Bürstadt entsteht.

Vor allem im unteren, aber auch im mittleren Preissegment ist der Wohnungsmarkt wie leergefegt. Dazu kommt noch eine deutliche Steigerung der Mieten. „Was einigermaßen akzeptabel ist, geht weg“, hat Regina Höbel festgestellt. Unvermietet blieben höchstens Einliegerwohnungen im eigenen Haus, die vor allem für Familienmitglieder gedacht waren.

Für Höbel nur geringes Potenzial, um neuen Wohnraum zu gewinnen. „Der Leerstand macht etwa 1,5 Prozent aus. Das ist kaum signifikant.“ Die Studie des Kreises Bergstraße, nach der es in Bürstadt 270 unvermietete Wohnungen gibt, hält sie für überholt – weil schon einige Jahr alt. „Diese Leerstände sind inzwischen abgeschmolzen“, erläutert sie.

Also bleibt nur: neu bauen. Platz für insgesamt 500 Wohnungen sieht die Planerin auf den bereits vorgesehenen Flächen: im Langgewann in Bobstadt, dem Raiffeisengelände am Bahnhof, dem Beethovenplatz, im Bereich südlich des Bibliser Pfads, dem neuen Bauabschnitt im Sonneneck und dem Grundstück in der Mainstraße 54. In die Rechnung miteingeflossen ist auch das Freizeitkickergelände, Wohnbebauung ist dort allerdings sehr umstritten.

Kitas und Ärzte in der Nähe

In Frage kämen zudem Baulücken in bereits bestehenden Wohngebieten, hier hat Regina Höbel Platz für 40 bis 50 Einheiten ausgemacht. Beim Stichwort „Verdichtung“ ist sie vorsichtig. Nicht viele Grundstücksbesitzer geben gerne einen Teil ihres Gartens her, weiß sie. Hier sei zunächst eine „vertiefende Analyse“ notwendig.

Im nächsten Schritt heißt es: Welche Wohnform passt wohin? Auch diese Frage soll im fertigen Wohnraumkonzept genau aufgeschlüsselt werden. Erste Eckpunkte hat Regina Höbel bereits parat: Für Senioren ist vor allem im westlichen Innenstadtbereich eine gute Infrastruktur vorhanden mit Apotheken, Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten. Für Familien mit Schulkindern sei eher der Osten geeignet – in direkter Nähe zu Schiller- und Erich Kästner-Schule.

In Bobstadt ist für Senioren weniger geboten, für Familien mit Kindern sei der Ortsteil mit Grundschule und Kita dagegen besser aufgestellt.

Auch den Modernisierungsbedarf hat sich Höbel angeschaut. Eher ältere Wohnungen hat sie in der westlichen Kernstadt vorgefunden, aber auch im Norden der Mainstraße sowie in Riedrode rund um die Bahnhofstraße. In Bobstadt gebe es ebenfalls alten Bestand, bei dem eine Auffrischung notwendig sei. Ein Generationenwechsel zeichnet sich laut Höbel in der westlichen Innenstadt und im westlichen Bereich von Bobstadt ab. „Hier leben sehr viele Bewohner, die 70 Jahre und älter sind.“ Beide Bereiche sieht sie durchaus passend für junge Familien. Als Eins-A-Lage bewertet sie vor allem das Freizeitkickergelände.