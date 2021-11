Am 23. September war der erste Spatenstich für den Evangelischen Kindergarten. Seitdem wächst der Neubau an der Ecke Martin-Luther-Straße/Neuröder Weg mit erstaunlicher Geschwindigkeit in die Höhe. Schon eineinhalb Monate später können sich Passanten ein Bild davon machen, wie die viergruppige Betreuungseinrichtung einmal aussehen wird. Aufgrund der neuen Positionierung auf dem Grundstück mit

