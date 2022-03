Die beiden Gebäude der Spiel- und Sportgemeinde Einhausen werden an eine neue Wasserleitung angeschlossen. Derzeit sind auf dem westlich der Sportplatzes verlaufenden Zugangsweg zum Eingang Kunstrasenplatz Bagger zugange, um einen Graben auszuheben, in dem das 63 Millimeter dicke Kunststoffrohr verlegt wird. Zum Anschluss an das Trinkwassernetz muss in der kommenden Woche im Bereich des

...