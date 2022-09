Das Einhäuser Rote Kreuz soll neue Räumlichkeiten am Feuerwehr-Standort in der Sepp-Herberger-Straße erhalten. Das sieht ein Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes vor, der am heutigen Dienstagabend bei der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschusses beraten wird. Die Gemeindevertretung soll dann bei ihrer kommenden Sitzung am 11. Oktober eine Grundsatzentscheidung fällen,

