Für den Fototermin mit dem BA packen Katharina und Felix schon mal ein paar Hefte in die hellblauen ausziehbaren Plastik-Schubladen. Eigentlich sind die zahlreichen Regale und Fächer in dem zimmerbreiten Multifunktionsschrank noch komplett leer. Kein Wunder: Erst am Dienstag wurden die neuen Möbel in acht Klassensälen im Altbau der Grundschule aufgebaut. Auch die Klasse 3c von Katharina und

...