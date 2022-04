Neue Kurse nach den Ferien

Einhausen. Direkt nach den Osterferien starten beim Turnverein 1897 Einhausen wieder fünf neue Kurse. So wird ab dem 25. April jeweils montags Wirbelsäulengymnastik angeboten – um 9 Uhr in der TVE-Halle am Jägersburger Wald und um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle. Ebenfalls am Montag beginnt um 20 Uhr ein neuer Yoga-Kurs in der TVE-Halle, ein zweiter am 26. April um 19.30 Uhr im Bürgerhaus-Saal.

„Gymnastik für Senioren – rund um und mit dem Stuhl“ heißt es dann wieder ab Mittwoch, 27. April. Um 10 Uhr startet der Kurs im Bürgerhaus-Saal.

Noch etwas gedulden müssen sich Zumba-Freunde. Für sie gibt es ab dem 18. Mai um 20 Uhr ein neues Angebot in der TVE-Halle. red

