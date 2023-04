Zahlreiche Gäste besuchten am „Tag der Brieftaube“ die Schlaggemeinschaft Schilling in Einhausen. Kinder durften die Tiere auch in die Hand nehmen. Das Bild rechts zeigt (v.l.) Züchter Hermann Schilling mit jungen Besuchern vor einem Ausstellungsgehäuse mit Brieftauben.

© Bilder Weinbach