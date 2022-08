Die Naturfreunde Einhausen wollen mit einer Bilderschau am Mittwoch, 17. August, 19 Uhr, im Rahmen eines geselligen Abends im Vereinsheim der SSG-Fußballer an die Mehrtageswanderung 2021 in der Südpfalz erinnern. Eingeladen sind dazu besonders die Teilnehmer an der Wanderung.

Weil aber auch ein Ausblick geboten werden soll über die geplante Mehrtageswanderung im September dieses Jahres

...