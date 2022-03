Naturfreunde Einhausen wandern bei Leimen

Einhausen. Die Naturfreunde Einhausen können wieder eine Wanderung durchführen, zu der sich Interessenten nicht mehr vorab anmelden müssen. Wanderfreunde sind eingeladen, sich am 20. März (Sonntag) um 10 Uhr am Juxplatz Einhausen einzufinden. Mit den Naturfreunden Viernheim führt die 14 Kilometer lange Tour durch den „Kleinen Odenwald“ bei Leimen. Ausgangspunkt ist das Wildgehege Leimen mit Ziegen, Damwild, Mufflons und Enten. Der Rundweg führt vorbei an so markanten Punkten wie den „Drei Eichen“. Heute steht dort nur noch der Rest einer der ehemals alten Eichen und es gibt zwei Neupflanzungen. Es geht weiter zum „Bärenbrunnen“ und zu dem kleinen Dorf Gaiberg.

Über „Ochsenpferch“ und „Hirschplatte“ geht es zurück nach Leimen. Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk sind angesagt. ml

