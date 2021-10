Naturfreunde Einhausen auf dem historischen Klosterweg unterwegs

Einhausen. Eine 16 Kilometer lange Tour auf dem historischen Leininger Klosterweg erwanderten die Naturfreunde Einhausen. Start war am Naturfreundehaus Rahnenhof bei Hertlingshausen in Carlsberg, ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen im nördlichen Pfälzerwald. Nach den ersten Anstiegen wurde am „Alten Sauhäuschen“, einer ehemaligen Schutzhütte für Waldarbeiter, eine Rast eingelegt.

Von dort führte der Weg bergauf bis auf den Kieskautberg, auf 416 Meter Höhe genossen die Einhäuser einen herrlichen Ausblick. Auf dem Höhenrücken kamen die Naturfreunde an den Schlüsselsteinen vorbei. Der Schlüsselstein unterhalb des Leuchtenbergs erscheint schon in einer Grenzbeschreibung aus dem Jahr 1599, die die Grenze zwischen den Geschlechtern Leiningen-Hardenburg und Leiningen-Westerburg beschreibt.

Anfang des 15. Jahrhunderts wurde die Grenze mit festen Marksteinen versehen, die auf der Seite des Höninger Klosters „Petrusschlüssel“ genannt wurden. Auf dem folgenden Weg entlang des 485 Meter hohen Leuchtenbergs reichte der Blick bis zum Odenwald.

Hier begann der Abstieg nach Höningen, ein Dörfchen, wo die Wanderer die beeindruckende Ruine der Klosteranlage, 1120 von Graf Heinrich II. von Leiningen gegründet, und die romanische Sankt-Jakobs-Kirche aus der Zeit des 11./12. Jahrhunderts besichtigten.

Wegen des einsetzenden Regens wurde in der Klosterschänke eingekehrt, anschließend ging es gestärkt weiter zum Klostergut Neuhof und dann im Tal des Eckbachs zurück zum Naturfreundehaus.

Nach einer Tour zum Donnersberg wollen die Einhäuser Naturfreunde am 24. Oktober eine 16 Kilometer lange Etappe auf dem Weitwanderweg Odenwald-Vogesen in Angriff nehmen. Wer sich für das Mitwandern interessiert, kann sich anmelden unter Rufnummer 06251/588919. ml