Nachts in der Turnhalle des TV Einhausen

Einhausen. Eine „große Turnhallenübernachtung“ hatte der TV Einhausen im Jubiläumsjahr für die Ferienspiele organisiert. 27 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren hatten sich angemeldet. Erschienen waren nach Angaben von Moritz Weber von der Turnabteilung letztlich 19 Kinder. Gemeinsam mit Gaby Spahl (Handballabteilung) und einigen weiteren Helferinnen und Helfern betreute er an diesem sonnig-heißen Nachmittag die kleinen Nachwuchssportler.

Sowohl in der Turnhalle am Jägersburger Wald als auch auf dem Außengelände hatten die ehrenamtlichen Betreuer einen Parcours aufgebaut, den die Kids nach und nach bewältigen konnten. So konnte über eine schräg aufgebaute Bank, die auch noch wippte, balanciert werden.

Ein hohes rotes Kletternetz reichte bis unter die Hallendecke. Nicht alle Kinder schafften es bis ganz nach oben. Die hölzerne Kletterwand zu bewältigen fiel da schon leichter, ebenso wie die daran montierte Rollenrutsche. Durch die Stangen eines Barrens sollten die Kinder auf einem dicken Ball balancieren, was sich als relativ einfach erwies. Schon die Sechsjährigen schafften diese Übung mehr oder weniger problemlos.

Bei den meisten Übungen standen Helferinnen bereit, um die Kinder bei Bedarf zu unterstützen. Zu den Lieblingsübungen gehörte ein Satz vom schräg aufgestellten Sprungtrampolin. Einen richtigen Salto vollendeten einige der Mädchen und Buben, aber nicht alle Nachwuchsturner trauten sich diesen Überschlag zu.

Im Freien tobten die Kleinen auf einer langen Air-Track-Bahn. Ihre Treffsicherheit konnten sie erproben beim Schießen eines kleinen Balls durch Ringe, die die Betreuer in einem Tor aufgehängt hatten. Gar nicht so einfach. Doch einige Könner landeten gleich mehrere Treffer. Auf eine schräg an der Hallenwand aufgestellte Matte konnten die Kinder hinaufklettern, um dann herunterzurollen. Auch hier gab es einige besonders geschickte Teilnehmer, die sogar einen Purzelbaum wagten.

Relativ leicht war es, selbst für die jüngsten Kinder, auf einen Kasten zu klettern und dann herunterzuspringen; wenn notwendig, auch mit Hilfestellung. Mit einem Hockeyschläger durften Bälle durch eine Slalomstrecke getrieben werden, eine Übung, die jedoch eher wenig Interesse weckte. Schwierig, aber sehr beliebt, war das Balancieren auf einer schwankenden Slackline, einem schmalen Band, das zwischen zwei Bäume gespannt war. Zwar konnten sich die Kinder dabei an einem Sicherungsseil festhalten, aber hin und wieder war auch ein Absprung notwendig.

Den ganzen Nachmittag standen für die Kinder kühle Getränke bereit, es gab Obst- und Gemüse-Snacks und am Abend freuten sich die quirligen Teilnehmer über frisch gegrillte Bratwürste.

Spannende Nachtwanderung

Danach folgteals weiterer Höhepunkt der Ferienspielaktion eine halbstündige Nachtwanderung durch den nahegelegenen Jägersburger Wald. Für die meisten Kinder war das etwas Besonderes, weil sie es noch nicht erlebt hatten.

Am späten Abend rollten die Ferienspielkinder in der Turnhalle, einige auch im Freien, ihre Schlafsäcke aus, um hier zu übernachten. Auch das war für einige Teilnehmer ein ungewohntes Erlebnis. „Vor Mitternacht geht da keiner ins Bett“, versicherte Moritz Weber. Am Ende aber schliefen alle ein. Der Ferienspieltag wurde am Sonntagvormittag mit einem gemeinsamen Frühstück beendet. Für einige der Betreuer war dieses Ereignis ebenfalls eine noch nicht erlebte Erfahrung.