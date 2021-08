Nach einer halben Stunde stand bereits die Open-Air-Bühne in Einhausen

Einhausen. Schon um die Mittagszeit hatte sich gestern der Hallenbad-Parkplatz optisch in ein Festival-Gelände verwandelt. Am heutigen Freitagabend beginnt mit dem Konzert von Charles Shaw and the Classic Brothers das Sommer-Open-Air.

Um 8 Uhr hatten die Mitarbeiter des Bauhofs gestern mit dem Aufbau begonnen. Die Stromversorgung musste gelegt werden. Das Zelt für die Künstler im Backstagebereich wurde aufgestellt. Und dann galt es natürlich noch, die Bühne aufzubauen. Die mobile Konstruktion ist fest mit einem Anhänger verbunden und musste nur auf ihre spätere Größe ausgeklappt werden. Nach einer guten halben Stunde Arbeit stand die Auftrittsfläche.

Auch die Betreiber der Essens- und Getränkestände haben ihre Buden grundsätzlich schon einmal an den richtigen Stellen aufgebaut.

Bevor heute Abend Soul, Funk und Pop erklingen können, müssen noch Mischpult, Verstärker und Lautsprecherboxen sowie die Lichtanlage installiert werden. Darauf hatte man gestern bewusst verzichtet, um den Platz nicht eine zusätzliche Nacht durch einen Sicherheitsdienst bewachen zu müssen.

Die Stellflächen auf dem Hallenbadparkplatz stehen Verkehrsteilnehmern seit gestern Morgen nicht zur Verfügung. Die Gemeinde hatte gestern daher die Parkzeitbeschränkung auf dem Areal Marktplatz 12 vorübergehend aufgehoben.

Der Eintritt zum Sommer-Open-Air ist frei. Zutritt zu dem Gelände haben aus Corona-Infektionsschutzgründen aber nur Besucher, die geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. Auf das heutige Konzert von Charles Shaw and the Classic Brothers folgen am Samstag gleich zwei Auftritte von Bands der Popakademie Mannheim. Ab 19 Uhr gibt es Deutsch-Pop von Laura Lato und ihrer Band. Im Anschluss präsentieren „Purple Prosecco“ eine tanzbare Mischung aus den bekanntesten Hits der Sechziger bis heute. Am Sonntag spielt dann das Musikcorps Einhausen ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf.