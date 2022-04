Die Pandemie hat auch nach der weitgehenden Aufhebung der Corona-Regeln Einfluss auf Veranstaltungen und das Leben im Ort. Und das auch an Ostern. So musste der der Orff´sche Musizierkreis sein Mitwirken beim Ostergottesdienst in der evangelischen Kirche aufgrund einer Corona-Infektion eines Mitglieds kurzfristig absagen. Mit Gesangsbeiträgen der Sopranistin Cosima Seitz erlebten die Besucher

...