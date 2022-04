Mit den Corona-Lockerungen wagt sich jetzt auch das Musikcorps Einhausen zu einem Neustart. Nach rund viermonatiger Pause kommen seit zwei Wochen wieder sehr viele Mitglieder des Orchesters in ihrem Probenraum im Feuerwehrhaus zusammen – alle in der Hoffnung, dass die Pandemie ihrer Arbeit in den nächsten Monaten nicht mit einer neuen Virusvariante wieder einen Strich durch die Rechnung

...