Mittelalterliche Millefiori-Perlen aus Fimo gebastelt

Auch der Partnerschaftsverein hat in diesem Jahr wieder einen Einhäuser Ferienspieltag organisiert. Gemeinsam mit der Vorsitzenden Barbara Schumacher radelten 13 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zum Freilichtlabor Lauresham in Lorsch. Begleitet wurde die Gruppe von Christine Jakob, Bernhard Glanzner, Reimund Strauch und Peter Ehrt. In Lorsch empfing sie Patricia Scheuermann von der

...