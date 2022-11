Mittagstisch mit Beratungsangebot in Einhausen

Einhausen. Am kommenden Donnerstag, 10. November, ist die Seniorenberaterin des Caritasverbandes Alexandra Mandler-Pohen wieder beim Einhäuser Mittagstisch zu Gast. Sie gibt auf Wunsch Hilfestellungen zu Themen wie beispielsweise Pflegeversicherung oder Vollmachten. So kann man in lockerer Atmosphäre die ein oder andere Frage loswerden oder bei Bedarf auch einen Termin für ein ausführlicheres Gespräch vereinbaren.

Anmeldungen zum Mittagstisch sind immer möglich bis dienstags unter der Telefonnummer 8480912 oder per E-Mail unter c.ebner@caritas-bergstrasse.de. red