Einhausen. Auch in diesem Sommer lädt die CDU wieder zu zwei kommunalpolitischen Radtouren durch Einhausen ein. Die Termine stehen schon fest. Am 3. und am 31. August, jeweils ein Dienstag, geht es um 19 Uhr los. Zusammen mit Bürgermeister Helmut Glanzner sollen verschiedene Örtlichkeiten in der Gemeinde angesteuert werden, bei denen aktuell oder zukünftig Projekte oder Entwicklungen anstehen. Genauere Infos zu den Touren wollen die Christdemokraten rechtzeitig bekanntgeben. kel

