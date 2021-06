Maria und Johannes Glanzner aus Einhausen feierten Eiserne Hochzeit

Einhausen. Seit 65 Jahren sind Maria (88) und Johannes (Hans) Glanzner (89) verheiratet. Am Samstag konnte das Paar somit Eiserne Hochzeit feiern. Nach einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Michael wurde zum Ehejubiläum – unter Beachtung der Corona-Regeln im Freien – ein Fest im eigenen Garten ausgerichtet.

„Das ist ein äußerst seltenes und wahrhaft bedeutsames Jubiläum“, betonte auch Helmut Glanzner, der gleich in zweifacher Funktion gratulierte. Einerseits als Neffe – sein verstorbener Vater Klaus war ein Bruder von Johannes –, andererseits natürlich auch als Bürgermeister.

Er erinnerte daran, dass die Brüder Hans und Klaus Glanzner gerne gemeinsam bei unterschiedlichsten Anlässen ihre Tenor- und Flügelhörner erklingen ließen – etwa beim traditionellen Weckruf am 1. Mai, bei Fronleichnamsprozessionen, bei der Kerwe oder an Weihnachten.

„Musik, das war mein Leben“, sagte Hans Glanzner. der 64 Jahre lang – bis zum Alter von 82 Jahren – aktiv als Blasmusiker im Einsatz gewesen war, unter anderem bei der Freiwilligen Feuerwehr, der Odenwälder Blasmusik und der Kapelle Edelweiß (46 Jahre lang). Auch zusammen mit Helmut Glanzner hatte er gemeinsam musiziert. In dieser Tradition überraschte der Bürgermeister die Festgäste am Samstag, als er auf seiner Trompete für das Jubelpaar das Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ blies.

Hans und Maria Glanzner sind waschechte Einhäuser. Beide gingen hier zur Schule. Maria arbeitete dann im Tabakgewerbe, Hans erlernte den Beruf eines Weißbinders und arbeitete zehn Jahre in Mannheim. Danach wechselte er zur Post, war 20 Jahre in Bürstadt beschäftigt und später 18 Jahre beim Postzentralamt (PTA) in Darmstadt. Nach 48 Arbeitsjahren ging er mit 63 Jahren in Rente.

Das Paar hatte sich bei der Kerwe in Einhausen kennengelernt und 1956 geheiratet. Sie bekamen acht Kinder – gleich zweimal Zwillinge. Heute besteht die Großfamilie neben den Kindern und deren Ehepartnern aus 17 Enkeln und drei Ur-Enkeln. Alle wohnen in Einhausen und Umgebung und waren zur Feier gekommen. Das Hobby von Maria Glanzner waren und sind ihre Kinder und Enkelkinder. Noch heute kocht sie täglich für sieben Personen.

Sowohl Maria als auch Hans Glanzner nahmen in verschiedenen Funktionen am gesellschaftlichen Leben in zahlreichen Vereinen ihrer Heimatgemeinde teil. „Durch ihre acht Kinder sind sie auch heute noch bestens über das aktuelle Geschehen in und um Einhausen herum eingebunden“, stellte der Bürgermeister fest. Der älteste Sohn ist Bernhard Glanzner, der Vorsitzende des Ballspielclubs (BSC) Einhausen. Enkel Kristof Glanzner ist seit dieser Legislaturperiode CDU–Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung.

„Ein Höhepunkt im Leben“

„65 Jahre im ehelichen Frieden und in ehelicher Gemeinschaft leben zu können, das ist ein Höhepunkt in unserem Leben. Diesen besonderen Tag zu erleben, ist nur wenigen von uns gegönnt. Ein solches Ehejubiläum ist geradezu Sinnbild für eine starke, gesunde und erfüllte Familie, auf der das Leben einer Gemeinde aufbaut“, hob Helmut Glanzner in seiner Laudatio hervor. Er versicherte, dass sich jede Gemeinde glücklich schätzen könne, wenn sie sich aus guten und auf festem Grund gebauten Familien zusammensetze. Insbesondere für die heranwachsende Generation sei das Jubelpaar ein Beispiel, „das wir zu schätzen und zu würdigen wissen“, erklärte er bei den Glückwünschen im Namen der Gemeinde.