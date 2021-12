Margareta Kratz feierte in Lorsch ihren 85. Geburtstag

Lorsch. Ein ganz besonderer Festtag war der vergangene Freitag für Margareta Kratz in Lorsch gewesen. Sie feierte 85. Geburtstag. Corona-bedingt war nur ein kleiner Kreis – vornehmlich Familienmitglieder – zu Gast. Weitere Glückwünsche für Marga, wie sie zumeist genannt wird, kamen via Telefon. Andere wiederum – etwa der Lorscher Bürgermeister Christian Schönung – gratulierten von der Haustüre aus mit Abstand. An der Seite der Jubilarin war dabei Ehemann Raimund Kratz.

Marga Kratz zeigte sich an ihrem Festtag trotz der pandemiebedingt widrigen Umstände zufrieden, plauderte über Gegenwart und Vergangenheit. Geboren wurde sie in Lorsch, dort ist sie zur Schule gegangen, hat später als Zigarrenrollerin gearbeitet und sich um die vier Kinder der Familie gekümmert. Über die Zeit hinweg ist der Familienkreis weiter gewachsen, Schwiegertöchter und ein Schwiegersohn gehören heute dazu, ebenso vier Enkel und vier Urenkel. Bekannt ist Marga Kratz in Lorsch manchem durch ihr ehrenamtliches Engagement, vor allem durch ihren 18-jährigen Einsatz an der Spitze des Vereins der Behinderten und ihrer Freunde. thz