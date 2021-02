Einhausen. Das große Fest am 1. Mai am Feuerwehrstützpunkt fällt aufgrund der Corona-Pandemie im zweiten Jahr in Folge aus. Das kündigte Gemeindebrandinspektor Christoph Röll auf Anfrage dieser Zeitung bereits jetzt an. Die Feuerwehr plane erst einmal keine öffentlichen Veranstaltungen im ersten Halbjahr. Je nach Corona-Lage könnte es im Sommer dann kleinere Events geben. Durch die erneute Absage des Maifestes gehen dem Feuerwehrverein auch wichtige Einnahmen verloren. Das Geld wird zur Deckung von Kosten für das Vereinsleben, aber auch für besondere Anschaffungen der Wehr verwendet. Die Ausgaben müsse man nun zurückfahren, so Röll. Nicht abgesagt ist das Heckenfest am 19. und 20. Juni. Das Musikcorps als Veranstalter will vor einer Entscheidung die weitere Entwicklung abwarten. kel