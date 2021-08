Mädchen finden verlorene Handtasche in der Weschnitz

Einhausen. Einen besonderen Fund machten in der vergangenen Woche Marie Notter (9 Jahre), Dina Gründer (10 Jahre) und Sophie Notter (4 Jahre) in der Weschnitz. In der Nähe des Spielplatzes am Hallenbad wollten die Mädchen bei sehr niedrigem Wasserstand in dem Flüsschen ein paar Muscheln sammeln. Doch Marie fand ihrer Aussage nach „einen Schatz“. Sie hob ihn an und ihre Freundin Dina rief: „Das ist eine Handtasche.“

Stolz brachten die Kinder ihren Fund ans Ufer. Sie räumten die mit Wasser gefüllte Tasche aus. Zum Vorschein kamen eine Kinderjacke, Schlüssel und zwei Geldbeutel, in denen sich tatsächlich Geld und die kompletten Krankenkassenkarten, Bankkarten und Ausweisdokumente der Eigentümerin befanden. Plötzlich zuckte es neben der Tasche und Marie entdeckte einen Fisch, den sie sofort zurück in die Weschnitz brachte. Ihre Freundin Dina rettete noch einen weiteren Fisch.

Dina Gründer (10 Jahre), Marie Notter (9 Jahre) und Sophie Notter (4 Jahre) fanden bei der Muschelsuche in der Weschnitz eine Handtasche samt wertvollem Inhalt. © Notter

Die ehrlichen Finderinnen überlegten, der auf dem Ausweis abgebildeten Frau sofort die Tasche nach Hause zu bringen. Gesagt, getan: Die Adresse auf dem Ausweis wurde auf dem Gemeindeplan an der Bücherei in Einhausen gesucht. Die Mädchen waren sehr aufgeregt und liefen in Begleitung zu der angegeben Adresse.

Die Eigentümerin der Tasche wurde auch tatsächlich Zuhause angetroffen und freute sich sehr über die zurückgebrachten Gegenstände. Sie bedankte sich vielfach und berichtete, die Handtasche am vorhergehenden Montag verloren und bereits überall gesucht zu haben. Die drei Kinder waren sehr stolz auf ihr Engagement. red

