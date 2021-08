Einen besonderen Fund machten in der vergangenen Woche Marie Notter (9 Jahre), Dina Gründer (10 Jahre) und Sophie Notter (4 Jahre) in der Weschnitz. In der Nähe des Spielplatzes am Hallenbad wollten die Mädchen bei sehr niedrigem Wasserstand in dem Flüsschen ein paar Muscheln sammeln. Doch Marie fand ihrer Aussage nach „einen Schatz“. Sie hob ihn an und ihre Freundin Dina rief: „Das ist eine

...