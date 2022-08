Eine der wichtigsten Aussagen des Vorstandssprechers Olaf Jünge bei der Jahreshauptversammlung des Reitvereins Lorsch im Paul-Schnitzer-Saal erfolgte am Ende: Ein Appell an die Mitglieder. „Wir alle sind ein Verein, bei dem wir uns zusammenfinden, um unsere Freizeit miteinander zu verbringen. Jeder sollte sich Gedanken machen, ob er nicht ab und zu auch einmal einen gewissen Anteil an

...