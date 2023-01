LKW in Schlangenlinien auf der A 67 bei Einhausen unterwegs

Einhausen. Weil der Fahrer eines Lastwagens in der Nacht zum Dienstag (17.01.), gegen 3.30 Uhr, auf der A 67 in Schlangenlinien unterwegs war, haben Zeugen die Polizei informiert. Den Angabenzufolge benötigte der Fahrer alle Fahrspuren und kein Verkehrsteilnehmer habe sich mehr getraut, an dem Lastwagen vorbeizufahren.

Die Beamten stoppten den 35 Jahre alten Brummifahrer aus dem Sauerland anschließend. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,9 Promille an. Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.