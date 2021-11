Traditionell setzte bei den Einhäuser Katholiken ein Wortgottesdienst den Schlusspunkt hinter die Feierlichkeiten zu den Gedenktagen Allerheiligen und Allerseelen, bei denen an die Toten der Pfarrgemeinde Sankt Michael gedacht wird. Die Gemeindemitglieder erinnerten in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof Süd gemeinsam an die Verstorbenen.

Pfarrer Klaus Rein machte während seiner

...