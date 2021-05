Lichtblick im zu kalten und nassen Wonnemonat Mai

Einhausen. Zu kalt und zu nass: So präsentiert sich nach dem Empfinden sicherlich auch vieler Einhäuser der Mai in diesem Jahr. Doch zumindest für Fotografen hält das Aprilwetter im Wonnemonat Lichtblicke bereit. So etwa, wenn die Sonne einmal eine Lücke in der tiefschwarzen Wolkendecke findet, und wie auf unserem aus dieser Woche stammenden Foto einen kleinen Regenbogen über das Alte Rathaus in der Einhäuser Ortsmitte zaubert. Etwas mehr Sonnenstunden wünschen sich dennoch viele im Ort. kel/Bild: Keller

